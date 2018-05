Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der Unions-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann (CDU), hat die von der EU-Kommission geplanten Einschnitte im EU-Agrarhaushalt als "verkraftbar" bezeichnet. Auch wenn die angekündigten Kürzungen der Mittel um fünf Prozent hart seien, sei der Vorschlag angesichts der Tatsache, dass in Brüssel auch eine Kürzung von bis zu 35 Prozent diskutiert worden sei, verkraftbar, sagte Stegemann am Donnerstag.

"Auch die Landwirtschaft muss ihren finanziellen Beitrag zur Bewältigung des Brexit und zu den neuen Herausforderungen der EU wie Terrorismusbekämpfung und Linderung der Fluchtursachen in den Nachbarregionen Europas leisten." Aus Sicht der Unionsfraktion solle es den Mitgliedstaaten überlassen werden, ob sie "eine Kappung oder eine degressive Ausgestaltung der Direktzahlungen anwenden wollen". Die am Mittwoch vorgestellten Pläne zum EU-Haushalt seien der Beginn einer intensiven Debatte in Parlament und Rat. "Die Unionsfraktion unterstützt die Bundesregierung darin, insbesondere eine bessere Förderung für kleinere Betriebe durchzusetzen", sagte Stegemann.