Unternehmen: Formycon

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.05.2018

Kursziel: EUR52,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 48,00 auf EUR 52,00.

Zusammenfassung:

FYB201 hat den primären Endpunkt der Phase III-Studie erreicht und hält

Formycon auf Kurs, ihr Ziel zu erreichen, dass ihre Biosimilar-Produkte

nach dem Auslaufen der Referenzproduktpatente ab 2020 als erste auf den

Markt kommen. Wir haben unser Kursziel von EUR48,00 auf EUR52,00 angehoben, um

der mit dieser Nachricht einhergehenden Risikoreduzierung Rechnung zu

tragen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/16413.pdf

