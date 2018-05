Die NordLB hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 240 auf 230 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Erneut habe der Hersteller von Elektrofahrzeugen die vom Chef Elon Musk ausgegebenen Ziele nicht erreicht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne damit, dass Tesla auch das Produktionsziel für das Model 3 von 5000 Fahrzeuge pro Woche per Ende Juni verfehlt./bek/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US88160R1014