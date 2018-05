Unterschleissheim - Am gestrigen Abend endete das Meeting des Federal Open Market Committee (FOMC) und hierbei wurde erwartungsgemäß keine weitere Zinsanhebung beschlossen, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Denn bei dieser Beratung habe weder die Projektion der US-Notenbankmitglieder auf der Agenda gestanden, noch sei im Anschluss eine Pressekonferenz geplant gewesen. Somit sei erst bei der nächsten Sitzung am 12./13. Juni mit einer erneuten graduellen Zinsanpassung zu rechnen. Dies sei die Meinung der meisten Marktteilnehmer und bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von über 76% in den Kursen enthalten. Ohne die anschließenden erläuternden Worte müsse man sich allerdings bis zur Veröffentlichung der Minutes gedulden, um die Gedanken der Notenbanker richtig einordnen zu können.

