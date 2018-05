Wien - Aberdeen Standard Investments (ASI) erweitert seine ETF-Expertise im Bereich Rohstoffe durch den Erwerb des entsprechenden US-Geschäfts von ETF-Securities, so die Experten von "FONDS professionell".Die aus der Fusion von Aberdeen Asset Management und Standard Life hervorgegangene Investmentgesellschaft, die per Jahresultimo 2017 weltweit ein Vermögen von 575,7 Milliarden Britischen Pfund (626,36 Milliarden Euro) verwaltet habe, übernehme durch ihre US-Tochter acht in den USA registrierte Rohstoff-ETFs mit einem Volumen von 2,8 Milliarden US-Dollar. Das größte Produkt davon sei der "ETFS Physical Swiss Gold Shares" (SGOL US) mit einem Volumen von über 1,1 Milliarden US-Dollar. Über den Kaufpreis sei nichts bekannt geworden.

Den vollständigen Artikel lesen ...