FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Verfassungsgedenktags.

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.630,40 +0,11% -2,98% Euro-Stoxx-50 3.542,12 -0,33% +1,09% Stoxx-50 3.086,55 -0,32% -2,87% DAX 12.763,82 -0,30% -1,19% FTSE 7.537,87 -0,07% -1,88% CAC 5.512,94 -0,29% +3,77% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,96 +35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,89 67,93 -0,1% -0,04 +13,0% Brent/ICE 73,15 73,36 -0,3% -0,21 +12,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,87 1.305,03 +0,5% +6,84 +0,7% Silber (Spot) 16,47 16,39 +0,5% +0,09 -2,7% Platin (Spot) 902,45 895,00 +0,8% +7,45 -2,9% Kupfer-Future 3,09 3,05 +1,3% +0,04 -6,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften sich am Donnerstag etwas von dem Rücksetzer erholen, den sie zur Wochenmitte erlebt haben. Am Mittwoch hatte der etwas falkenhaftere Ton im Begleitkommentar zum Zinsentscheid der US-Notenbank die Aktienkurse belastet. Aus dem Text war die Passage gestrichen worden, wonach die Fed die Inflation "genau beobachten" will. Stattdessen erwartet sie jetzt, dass die "Inflation sich mittelfristig nahe bei dem Ziel von 2 Prozent bewegen wird". Dieser Wortlaut legt nahe, dass die Fed sich nicht mehr um ein Unterschreiten des Inflationsziels sorgt, aber auch nicht übermäßig alarmiert ist über eine zu hohe Inflation.

Die Zinspolitik der Fed dürfte die Anleger auch am Donnerstag noch beschäftigen. Daneben muss eine Fülle von Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen verarbeitet werden. Im Fokus stehen dabei besonders die Zahlen von Tesla, die der Hersteller von Elektroautos am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlicht hat.

Im ersten Quartal hat Tesla zwar den Verlust im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, dabei aber nicht so schlecht abgeschnitten wie befürchtet. Auch der Umsatz fiel höher aus als erwartet. Zweifel an der Finanzlage wurden allerdings nicht ausgeräumt, zumal CEO Elon Musk während der Telefonkonferenz zu den Zahlen entsprechende Fragen von Analysten mit unhöflichen Worten abbügelte. Die Tesla-Aktie gibt vorbörslich 4 Prozent nach.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 1Q, Paris

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,0% gg Vq zuvor: 0,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,0% gg Vq zuvor: +2,5% gg Vq 14:30 Handelsbilanz März PROGNOSE: -49,6 Mrd USD zuvor: -57,6 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 209.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 58,2 Punkte zuvor: 58,8 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Nach dem starken Lauf vom Mittwoch werden Gewinne mitgenommen. Ansonsten dominiert die Berichtssaison mit einer Flut von Daten das Geschehen, wobei positive Überraschungen überwiegen. Stützend wirken ein weiter schwacher Euro und schwächere Inflationsdaten aus der EU. Zudem hat die US-Notenbank am Vorabend vermittelt, dass sie nicht hektisch auf Inflationsdaten mit Zinserhöhungen reagieren wird. Für Bayer geht es trotz gesenkten Ausblicks um 0,4 Prozent nach oben. Als wichtiger wird jedoch gesehen, dass die Fusion mit Monsanto im zweiten Quartal abgeschlossen sein soll. Infineon geben 0,3 Prozent nach, obwohl die Marge im zweiten Quartal deutlicher über der Erwartung der Analysten lag. Auch für das dritte Quartal wie das Geschäftsjahr 2017/18 zeigt sich Infineon optimistisch. Allerdings wurde die Prognose nicht erhöht. Gewinnmitnahmen lassen Adidas trotz starker Zahlen um 1 Prozent nachgeben. Auch MTU Aero Engines (-1 Prozent) hat gute Zahlen für das erste Quartal geliefert, den Ausblick aber nur bestätigt. Bei Fresenius (-1 Prozent) hat der Euro das Quartalsergebnis belastet. In den endgültigen Zahlen der Tochter FMC gibt es keine Überraschungen. Gewinnmitnahmen drücken hier den Kurs um 2,3 Prozent. Vonovia geben trotz solider Geschäftszahlen und eines erhöhten Ausblicks um 1,8 Prozent nach. Vonovia hat zeitgleich mitgeteilt, in Schweden Victoria Park für 900 Millionen Euro kaufen zu wollen. Dies könnte zu einer Kapitalerhöhung führen. Zudem ist der Preis für die Analysten von Jefferies "kein Schnäppchen". Victoria Park springen in Stockholm um 7,5 Prozent auf den Gebotspreis. Für Compugroup geht es im TecDAX nach dem Quartalsbericht um 4,4 Prozent nach oben, für Pfeiffer Vacuum sogar um über 10 Prozent. "Durch die Bank besser als erwartet", lautet der Kommentar an der Börse zu den Zahlen. Bei Osram geht es um 3,8 Prozent aufwärts. Der vorangegangene Kursverfall von fast 38 Prozent sei zu stark gewesen, was die soliden Zahlen nicht rechtfertigten, so eine Begründung. Smith & Nephew verlieren in London 6 Prozent, nachdem das Unternehmen den Umsatzausblick gesenkt hat. In Zürich haussieren Logitech nach Vorlage guter Zahlen dagegen um 7 Prozent. Nach soliden Zahlen für das erste Quartal steigt der Kurs des Minenbetreibers Glencore um 1,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:49 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1977 +0,18% 1,1988 1,1968 -0,3% EUR/JPY 131,08 -0,20% 131,43 131,56 -3,1% EUR/CHF 1,1959 +0,16% 1,1944 1,1940 +2,1% EUR/GBP 0,8814 +0,08% 0,8813 1,1369 -0,9% USD/JPY 109,43 -0,37% 109,64 109,93 -2,9% GBP/USD 1,3590 +0,10% 1,3602 1,3605 +0,6% Bitcoin BTC/USD 9.226,68 -0,2% 9.206,15 9.108,21 -32,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich am Donnerstag die Aktienmärkte in Asien gezeigt. Leicht belastend wirkten die etwas falkenhafteren Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend, die auch schon die Wall Street im späten Handel ins Minus gedrückt hatten. Abgaben bei Technologiewerten drückten in Hongkong und Taiwan auf das Sentiment, dagegen konnten sich die Kurse in Schanghai im späten Handel erholen. Hintergrund der Abgaben im Technologiesektor war der avisierte Börsengang des Smartphone-Herstellers Xiaomi, für den bereits einige Investoren Platz in ihren Depots machen würden, hieß es. Die Aktie von Index-Schwergewicht Samsung Electronics wird ab Freitag in Seoul wieder gehandelt. Der letzte Handelstag war der vergangene Freitag vor dem angekündigten Aktiensplit des Unternehmens im Verhältnis 50 neue Aktien für eine alte. Mit dem dadurch sinkenden Preis je Aktie soll sie handelbarer gemacht werden. Der Dollar kam nach den jüngsten kräftigen Gewinnen gegenüber Euro und Yen etwas zurück. Teilnehmer sprachen von leichten Gewinnmitnahmen, nachdem es vor der US-Zinsentscheidung zu einem starken Dollar-Anstieg gekommen war. Der Dollar ist seit längerem Profiteur der straffen US-Geldpolitik, die sich im Gegensatz zu der der meisten großen Notenbanken befindet.

CREDIT

Die Risikoprämien entwickeln sich am Donnerstag leicht zurück. Das Umfeld für Credits ist günstig: Der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU hat sich erst einmal entspannt, und in Peking ist eine Handelsdelegation mit US-Finanzminister Mnuchin zu Verhandlungen eingetroffen. Zugleich deuten die jüngsten Preisdaten aus der Eurozone keinerlei Preisdruck an, die EZB hat also viel Zeit für ihren Normalisierungsdruck und dürfte erst im September 2019 erstmalig die Zinsen erhöhen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Neuer Chef will aus VW anständigen Autokonzern machen

Der neue VW-Chef Herbert Diess will nach den Skandaljahren aus dem Autohersteller einen anständigen Konzern formen. In seiner Rede auf der Hauptversammlung des Unternehmens in Berlin legte Diess einen Schwerpunkt auf die Einhaltung von Regeln, Gesetzen und ethischen Grundsätzen. Dieser Kulturwandel habe elementare Bedeutung für den Erfolg der Wolfsburger in den kommenden Jahren, sagte der Österreicher vor den Aktionären. Diess kündigte zudem an, dass Volkswagen die Ausgliederung einzelner Tochterfirmen durchspiele, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Dazu zählen die Motorradschmiede Ducati, der Getriebebauer Renk sowie der Hersteller von großen Dieselaggregaten MAN Diesel und Turbo. Diess forderte zduem, "dass wir im Industrieverbund mit vereinten Kräften über den Aufbau einer Fertigung von Batteriezellen in Europa nochmals verstärkt diskutieren müssen".

Linde-Chef sieht Fortschritt bei nötigen Verkäufen

Linde kommt nach Darstellung von Konzernchef Aldo Belloni bei der geplanten Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair voran. Die Gespräche mit den zuständigen Kartellbehörden, die den Zusammenschluss genehmigen müssten, liefen konstruktiv, sagte Belloni vor Aktionären in München: "Wir machen auch beim Verkaufsprozess Fortschritte". Das Interesse an den Unternehmensteilen, die aus Wettbewerbsgründen verkauft werden müssten, sei "groß".

Bayer trifft die Dollarschwäche in allen Geschäftsbereichen

Während Bayer mit der geplanten Monsanto-Übernahme die Zielgerade erreicht hat, belastet die Dollarschwäche das eigene Geschäft. Alle Konzernbereiche verbuchten im ersten Quartal rückläufige Umsätze und mit Ausnahme der Tiergesundheit auch rückläufige Gewinnzahlen. Negative Währungseffekte schmälern das bereinigte operative Ergebnis in der Größenordnung von 160 Millionen Euro, rechnet man sie heraus, hätte Bayer das Vorjahresergebnis gehalten. Bereinigt um diese Effekte stieg der Konzernumsatz um 2 Prozent. Unter dem Strich verdiente Bayer zwischen Januar und März 1,95 Milliarden Euro, ein Minus von 6,2 Prozent. Der Umsatz ging um 5,6 Prozent auf 9,138 Milliarden Euro zurück. Das bereinigte EBITDA als entscheidende operative Messgröße sank um 5,2 Prozent auf 2,896 Milliarden Euro.

Infineon verdient deutlich mehr und wird optimistischer

Der Chiphersteller Infineon hat in seinem zweiten Geschäftsquartal von einer starken Nachfrage nach Halbleitern für die Automobilindustrie profitiert. Das operative Ergebnis legte über den Erwartungen zu, der Nettogewinn wurde zusätzlich durch einen Einmalgewinn aus dem Verkauf von Geschäftsteilen angeschoben. Für das laufende Geschäftsjahr wird Infineon zuversichtlicher. Der Umsatz stieg im Quartal per Ende März um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 1,84 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente die Infineon Technologies AG 457 Millionen Euro nach 199 Millionen im zweiten Quartal des Vorjahres. Im Geschäftsjahr 2017/18, das im September endet, erwartet Infineon nun eine Segmentergebnis-Marge von 17 Prozent im Mittelpunkt der Umsatzprognosespanne, bisher hatte die Prognose auf 16,5 Prozent gelautet.

Adidas steigert Gewinn überproportional - Prognose bestätigt

Adidas hat im ersten Quartal dank besserer Margen bei Herstellung und Verkauf seiner Sportartikel den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Profitieren konnte das Unternehmen auch von einem stärkeren Onlineanteil sowie regional besonders starker Nachfrage aus den USA und China. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der DAX-Konzern. Der Umsatz betrug rund 5,55 Milliarden Euro, nominal ein Anstieg von 2 Prozent, nach Bereinigung um Währungseffekte um 10 Prozent. Von Januar bis März steigerte das Unternehmen den operativen Gewinn um gut 17 Prozent auf 746 Millionen Euro. Der Gewinn nach Steuern stieg um 17,4 Prozent auf 542 Millionen Euro. Im Gesamtjahr will Adidas im fortgeführten Geschäft unter anderem den Nettoumsatz währungsbereinigt im Vergleich zu 2017 um 10 Prozent steigern und den Nachsteuergewinn um 13 bis 17 Prozent.

Siemens Healthineers stemmt sich gegen die Dollarschwäche

Die Schwäche der US-Währung hat bei Siemens Healthineers im zweiten Geschäftsquartal massiv auf den Umsatz und auch auf das Ergebnis durchgeschlagen. Aus eigener Kraft und bereinigt um die Kosten des Börsengangs vom März verbesserte die Medizintechniktochter von Siemens jedoch ihre wesentlichen Kennziffern, wie bei Vorlage der ersten Zwischenbilanz deutlich wurde. Das operative Ergebnis sank um 16 Prozent auf 457 Millionen Euro. Dafür waren neben negativen Wechselkurseffekten auch IPO-Kosten von 85 Millionen Euro und weitere knapp 20 Millionen Euro an Restrukturierungsaufwendungen verantwortlich. Bereinigt um diese Faktoren stieg das operative Ergebnis um 26 Prozent.

Lanxess verlängert Vertrag mit CEO Zachert vorzeitig um fünf Jahre

Der Aufsichtsrat der Lanxess AG hat den Vertrag von Konzernchef Matthias Zachert vorzeitig verlängert und den 50-Jährigen für weitere fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden des MDAX-Konzerns bestellt. Das neue Mandat beginnt am 1. April 2019. Zachert ist seit dem 1. April 2014 Vorstandsvorsitzender des Spezialchemie-Konzerns.

Stada wird im ersten Quartal profitabler

Der Arzneimittelkonzern Stada hat im ersten Quartal seine Profitabiltät kräftig gesteigert und sieht sich auf Kurs, seine Wachstumsziele im laufenden Jahr zu erreichen. Der ausgewiesene Konzernumsatz sank um 1 Prozent auf 558,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der um Portfolio- und Währungseffekte bereinigte Umsatz legte um 4 Prozent auf 573,4 Millionen Euro zu. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 9 Prozent auf 118,4 Millionen Euro. Unter dem Strich wuchs der Konzerngewinn um 14 Prozent auf 60,9 Millionen Euro.

Vonovia verdient operativ mehr und erhöht Prognose

Vonovia hat im ersten Quartal operativ mehr verdient und erhöht nach dem guten Jahresstart die Prognose für das Gesamtjahr. Profitieren konnte die Vonovia SE auch von Effizienzsteigerungen, bei der sich die Integration der jüngsten Akquisition in Österreich bereits positiv bemerkbar macht. Vonovia erwartet nun im Gesamtjahr einen operativen Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern - oder Funds from Operations (FFO)1 - zwischen 1,03 und 1,05 Milliarden Euro, inklusive der österreichischen Buwog-Akquisition. Von Januar bis März stieg der FFO 1 um 11,6 Prozent auf 243,6 Millionen Euro.

Pfeiffer Vacuum zuversichtlich wegen prallem Auftragsbuch

Der Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum hat im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis rasant gesteigert. Zudem zeichnet sich für die kommenden Monate ein weiter starkes Geschäft ab: Der Auftragseingang kletterte zum Jahresstart um rund ein Drittel. Obwohl das Unternehmen eigenen Angaben zufolge über den Planungen liegt, wurde der Ausblick bestätigt.

MTU bestätigt nach gutem Jahresbeginn die Prognose

Widrige Wechselkurseffekte haben das Wachstum von MTU Aero Engines im ersten Quartal zwar belastet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis legte aber deutlich stärker zu als der Umsatz. Die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigte der MDAX-Konzern. Der Konzernumsatz des Turbinenherstellers stieg um 5 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro. Das bereinigt operative Ergebnis legte um 11 Prozent auf 175 Millionen Euro zu, womit sich eine um 1 Prozentpunkt höhere Marge von 17,2 Prozent ergab.

Compugroup wächst im 1. Quartal nicht so stark wie erwartet

Compugroup Medical hat dank besserer Geschäfte in beiden Segmenten im ersten Quartal zwar mehr umgesetzt und verdient, die Markterwartungen aber verfehlt. Besonders gut lief der Bereich mit Apothekensoftware. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die im TecDAX notierte Compugroup Medical SE.

Leoni bekräftigt Ausblick nach gutem ersten Quartal

Der Automobilzulieferer Leoni hat im ersten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das im MDAX notierte Unternehmen. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Das EBIT kletterte um 13 Prozent auf 63 Millionen Euro. Darin enthalten seien 4 (Vorjahr 3) Millionen Euro aus einer bilanziellen Umstellung (IFRS 15).

Beteiligungsgesellschaft Aurelius mit weniger Umsatz zu Jahresbeginn

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius hat im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt. Der Umsatz wurde durch mehrere im Geschäftsjahr 2017 erfolgte Verkäufe von Beteiligungen gedrückt. Er sank auf 912 Millionen von 1,15 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sackte auf 10,7 von 293 Millionen Euro ab. Vergangenes Jahr hatten Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung der Anfang 2017 übernommenen Office Depot Europe das Ergebnis erhöht.

Hochtief-Chef sieht Abschluss des Abertis-Deals bis September

Das komplexe Projekt der Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis wird nach Einschätzung von Hochtief-Konzernchef Marcelino Fernandez Verdes im dritten Quartal abgeschlossen. Hochtief, sein spanischer Mutterkonzern ACS sowie der italienische Autobahnkonzern Atlantia hatten sich im März geeinigt, Abertis gemeinsam zu übernehmen, um eine teure Übernahmeschlacht zu vermeiden.

Süss Microtec bestätigt Ausblick für 2018

Süss Microtec rechnet nach Zuwächsen im ersten Quartal auch für das Gesamtjahr mit einem Umsatzplus und einer höheren Marge. Die Erlöse sieht das Unternehmen nach wie vor zwischen 195 Millionen und 205 Millionen Euro. Die EBIT-Marge soll zwischen 8,5 und 10,0 Prozent liegen nach 8,3 Prozent im Vorjahr. Für das dritte und vierte Quartal rechnet der Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie mit einem über dem Vorjahr liegenden Auftragseingang.

Deutscher Naturkostanbieter Davert für 50 Millionen Euro verkauft

Der westfälische Naturkostanbieter Davert bekommt schwedische Eigentümer. Für knapp 50 Millionen Euro übernimmt die schwedische Midsona das Unternehmen aus Ascheberg bei Münster. Wie Midsona mitteilte, erhalte man dadurch eine starke Position im größten europäischen Markt für organische Lebensmittel.

Anlagenbauer Andritz mit schwachem Jahresauftakt

Der Anlagenbauer Andritz hat im ersten Quartal einen deutlichen Gewinn- und Umsatzrückgang verbucht. Schleppend liefen die Geschäfte mit der Papier- und der Metallindustrie. Das Ergebnis wurde zusätzlich durch Kostenüberschreibungen bei einigen Projekten belastet. Für das laufende Jahr gibt sich der Vorstand des österreichischen Unternehmens gleichwohl betont optimistisch.

Koenig & Bauer setzt nach Verlust auf die zweite Jahreshälfte

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer gibt sich trotz eines Verlusts und eines Umsatzrückgangs im ersten Quartal zuversichtlich. Der Konzern sei mit einem hohen Auftragsbestand und einer gut gefüllten Projektpipeline auf Kurs, teilte das SDAX-Unternehmen mit.

Glencore-Förderung im Rahmen der Erwartungen - Ausblick bestätgt

Die Förderung des Rohstoff- und Bergbaukonzerns Glencore lag im ersten Quartal im Rahmen der unternehmenseigenen Erwartungen. Dementsprechend bestätigte Glencore die Prognose für das Gesamtjahr.

Hermes setzt im 1. Quartal dank höherer Absätze mehr um

Der französische Luxusgüterkonzern Hermes hat im ersten Quartal dank höherer Absätze in seinen Filialen mehr umgesetzt. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie die Hermes International SCA mitteilte. Alle Märkte und alle Geschäftsfelder trugen zu dem Wachstum bei. Allerdings schmälerten negative Wechselkurseffekte die Einnahmen im Quartal um 104 Millionen Euro.

Veolia dank guter Geschäfte im Ausland auf Kurs

Der französische Versorger Veolia hat im ersten Quartal dank guter Geschäfte im Ausland mehr umgesetzt. Den Gewinn steigerte die Veolia Environnement SA sogar überproportional zum Umsatz. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest.

Solvay verzeichnet Gewinneinbruch wegen hohen Kosten

Der Chemiekonzern Solvay hat im ersten Quartal wegen hohen Restrukturierungkosten und Währungsbelastungen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Ausblick für das Gesamtjahr, wonach das EBITDA um 5 bis 7 Prozent organisch steigen soll, bestätigte der belgische Konzern.

Thales steigert Umsatz zum Jahresauftakt

Der französische Thales-Konzern hat seinen Umsatz im ersten Quartal dank der Sparten Transport, Rüstung und Sicherheit gesteigert. Der Auftragseingang legte um gut ein Drittel zu. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 4 Prozent auf 3,41 Milliarden Euro. Von Factset befragte Analysten hatten mit 3,24 Milliarden gerechnet. Die Vorjahreszahl von 3,28 Milliarden wurde an die neue Bilanzierungsrichtlinie IFRS 15 angepasst. Organisch betrug das Wachstum 7,2 Prozent und lag damit laut Thales oberhalb des Jahresziels.

Smith & Nephew senkt nach schwachem Jahresauftakt die Prognose

Der Medizintechnik-Konzern Smith & Nephew hat ein durchwachsenes erstes Quartal verzeichnet. Das britische Unternehmen senkte seinen Ausblick für das laufende Jahr.

Ubers Ex-Rivale Grab will mehr Geld einsammeln - Kreise

Eines der wertvollsten Startups Südostasiens greift nach mehr Geld. Der Fahrdienstvermittler Grab, der jüngst das Südostasien-Geschäft von Uber übernommen hat, wolle frische Mittel in Höhe von bis zu 1 Milliarde US-Dollar aufnehmen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Nach dieser Finanzierungsrunde - es wäre die achte seit Gründung 2012 - könnte das Unternehmen mit Sitz in Singapur mit rund 10 Milliarden Dollar bewertet werden, sagten die Informanten.

