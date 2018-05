An den Tankstellen in Deutschland ist der Verkauf von Benzin und Diesel im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Der Kraftstoffabsatz habe 2017 um rund 0,4 Prozent auf etwa 36 Millionen Tonnen zugenommen, berichtete der Marktführer Aral am Donnerstag in Bochum. An den rund 2400 Aral-Tankstellen wurden gut 7,6 Millionen Tonnen Kraftstoffe verkauft, in etwa genau so viel wie 2016.

Dabei hätten die Kunden des Unternehmens in etwa gleich viel Otto- und Dieselkraftstoffe getankt, sagte ein Sprecher. Aral hat nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 21,5 Prozent beim Kraftstoffverkauf an den deutschen Tankstellen.

Weiter ausbauen will Aral das Shop-Geschäft mit dem Partner Rewe. "Wir verzeichnen sowohl eine höhere Kundenfrequenz als auch steigende Umsätze", sagte Aral-Vorstandschef Patrick Wendeler laut Mitteilung. Im laufenden Jahr plant Aral die Umrüstung von rund 200 weiteren Tankstellen auf das "Rewe To Go"-Konzept. Derzeit gibt es gut 280 dieser Shops, bis 2021 sollen es bis zu 1000 werden./hff/DP/tos

