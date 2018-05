Zürich - Im Schweizer Baugewerbe zeichnet sich ein Arbeitskonflikt über die Frühpensionierung ab. Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) informierte am Donnerstag über die Kündigung des Anschlussvertrags der Auffangeinrichtung. Diese finanzierte bis anhin die Frührenten für Bauarbeiter.

Der Stiftungsrat der paritätischen Auffangeinrichtung BVG habe die Notbremse gezogen, so der SBV in der Mitteilung. Die Kündigung habe zur Folge, dass die Übergangsrenten zwischen dem 60. und dem 65. Altersjahr ab 2019 nicht mehr automatisch der beruflichen Vorsorge in der Auffangeinrichtung zugewiesen werden.

Der Entscheid bestätigt die Forderung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...