Die Schwäche gegenüber dem Greenback erlaubt es dem USD/CAD das Tagestief im Bereich von 1,2825/20 zu testen. USD/CAD wartet auf US Daten Nach 3 Gewinntagen in Folge, mit denen das Wochenhoch über 1,2900 gebildet werden konnte, gibt das Paar einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab und so fällt es mit den Angeboten gegenüber dem Greenback zur 1,2820. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...