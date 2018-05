Betreiber von Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung fühlen sich von der Bundesregierung im Stich gelassen. Eine Förderung ist ausgelaufen - ohne Ersatz.

Anlagen, die nachdem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) arbeiten, sind nach Überzeugung der Bundesregierung integraler Bestandteil einer effizienten und klimafreundlichen Energieversorgung. Das jedenfalls wird in Reden und Stellungnahmen immer wieder betont. Doch in der Praxis haben die Betreiber von KWK-Anlagen mit massiven Problemen zu kämpfen, weil die Bundesregierung in einem Streit mit der EU-Kommission nicht weiterkommt.

KWK-Anlagen sind konventionellen Kraftwerken hinsichtlich des Wirkungsgrades überlegen: Während in konventionellen Kraftwerken Strom erzeugt wird, die dabei entstehende Wärme aber meistungenutzt verpufft, wird bei KWK-Anlagen die Wärme für das Heizen von Gebäuden oder für industrielle Prozesse genutzt. KWK-Anlagennutzen verwerten die eingesetzte Energie daher besonders effizient.

Bis Ende des vergangenen Jahres war für Betreiber hocheffizienter KWK-Anlagen, die ab dem 1.August 2014 in Betrieb gegangen waren, die Welt noch in Ordnung. Auf selbst verbrauchten Strom wurden nur 40 Prozent der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fällig. Ein Privileg, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...