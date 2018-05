Basel - Die UBS-Aktionäre haben sich an der Generalversammlung vom Donnerstag hinter den Verwaltungsrat gestellt. Sie nahmen alle dessen Anträge mit grosser Mehrheit an. Dennoch gab es auch Gegenwind für die Konzernspitze. Redner kritisierten etwa, die Grossbank gehe intransparent mit Altlasten um, geschäfte mit dubiosen Konzernen, entlöhne die Konzernleitung zu fürstlich und denke Nachhaltigkeit nicht zu Ende.

UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber stellte das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum seiner Begrüssungsrede. "Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass unser Erfolg nachhaltig ist", sagte Weber am Donnerstag vor den 1160 Aktionären in Basel.

Die Aktionäre, die während der rund dreistündigen GV das Wort ergriffen, sahen das allerdings anders. So wurde gar eine Sonderprüfung der Rückstellungen und Altlasten der letzten zehn Jahre gefordert. Zwar wurde der Antrag abgelehnt, doch immerhin knapp ein Fünftel der vertretenenen Aktionärsstimmen stimmten diesem Antrag zu. 12 Prozent enthielten sich. Insgesamt waren 75,8 Prozent der stimmberechtigten Aktien an der GV vertreten.

Warnung vor Abschreibern

Kritisiert wurden weiter auch die Geschäfte der UBS mit dem chinesischen Konzern HNA. HNA geriet ...

