Berlins ehemaliger Bürgermeister Wowereit ist mit seiner Partei unzufrieden. Die SPD habe viel Vertrauen verloren. Er sieht noch eine Chance.

Berlins ehemaliger Bürgermeister Klaus Wowereit meint, dass seine Partei sich klarer aufstellen muss. "Die SPD hat sehr viel Vertrauen bei ihren potenziellen Wählern verloren, nun muss sie entscheiden: Wollen wir eine linke Volkspartei sein oder wollen wir wieder mehr in Richtung Mitte schielen," sagte er in einem Interview mit der Zeitung Tagesspiegel. Er sieht die Lösung in einer linken Volkspartei - "nur dann haben wir eine Chance."

Insgesamt gebe es immer weniger Politiker mit Ecken und Kanten. "Könnten Sie mir aus dem Stand heraus alle 16 Ministerpräsidenten in Deutschland nennen? Selbst mir würde es schwer fallen," fügte er beispielhaft hinzu.

Der Politikbetrieb habe ein wesentliches Problem: Es fehle die Zeit, "Grundsatzfragen in Ruhe zu diskutieren, auch intern, ohne das alles gleich herum getwittert ...

