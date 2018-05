Nach dem Umzug auf ein neues Computersystem hatten etliche Kunden der Bank keinen Zugriff auf ihre Konten. Die Bank kündigt Entschädigungen an.

Paul Pester, Chef der britischen Bank TSB, hat sich nochmals bei der Regierung des Königsreichs entschuldigt. Wegen der fehlerhaften Einführung eines neuen Computersystems hatten hunderttausende Kunden keinen Zugang zu den Dienstleistungsfunktionen der Bank. Andere Kunden dagegen hatten Zugriff auf fremde Konten.

Vor dem dem Finanzausschuss des britischen Unterhauses (Treasury Select Committee) in London sagte Pester am Mittwoch, er übernehme "absolute Verantwortung" für diesen "inakzeptablen" Kundenservice. Er stritt allerdings ab, dass das neue Computersystem vorzeitig ohne ausreichende Tests eingeführt worden sei oder dass die spanische Muttergesellschaft Druck ausgeübt habe, das System möglichst schnell umzustellen. Pester wolle nun auf den Teil seines Bonus verzichten, den er für die erfolgreiche Migration von Kunden auf das neue System erhalten sollte, so der Vorsitzende Richard Meddings. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...