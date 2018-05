Der Konzern kann gar nicht so viele Halbleiter liefern, wie die Abnehmer es gerne hätten. Nun werden Fabriken schneller als geplant ausgebaut.

Das Geschäft von Infineon läuft gut, vielleicht sogar zu gut. "Wir konnten gar nicht alle Kundenwünsche bedienen", sagte Vorstandschef Reinhard Ploss am Donnerstag, als er die Ergebnisse des vergangenen Quartals präsentierte. Die Werke des größten deutschen Halbleiterherstellers sind demnach voll ausgelastet.

Infineon ginge es noch besser, wenn der Dax-Konzern nur genügend fertigen könnte. Doch auch so legte Ploss ordentliche Zahlen vor. So ist der Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum 2017 um vier Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro gestiegen. Die operative Marge kletterte leicht auf 17,1 Prozent.

Unterm Strich blieb mit 457 Millionen mehr als doppelt so viel Gewinn übrig wie im selben Zeitraum des Vorjahrs. Darin enthalten ist allerdings ein Vorsteuergewinn von 268 Millionen Euro aus dem Verkauf eines Geschäftsgebiets.

"Die Auftragsbücher sind prall gefüllt", betonte ...

