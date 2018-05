Polen soll im November in einem Referendum über eine neue Verfassung abstimmen. Das kündigte Präsident Duda an. Inhaltliche Vorschläge machte er nicht.

Der polnische Präsident Andrzej Duda strebt im November ein Referendum über eine neue Verfassung an. Am 10. und 11. November sollten "alle Polen die Chance haben zu sagen, wie sie den künftigen Aufbau Polens sehen", sagte Duda am Donnerstag in Warschau.

Der Staatschef machte in seiner Rede zum jährlichen Feiertag der Verfassung aber keine inhaltlichen ...

