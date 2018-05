Die Thüringer müssen sich auf weiter steigende Preise für Handwerkerleistungen einstellen. Gründe dafür seien volle Auftragsbücher, steigende Materialkosten sowie höhere Löhne, sagte der Präsident des Thüringer Handwerkstags, Stefan Lobenstein, am Donnerstag in Erfurt. In vielen Gewerken gebe es angesichts der guten Konjunktur ein Auftragspolster von zwölf Wochen und mehr.

"Das ist komfortabel. Noch besser wäre es aber, wenn wir die Aufträge gleich abarbeiten könnten." Dafür fehle es in vielen Handwerksbetrieben an Personal. Ein Drittel der Handwerker suche händeringend Fachkräfte zur kurzfristigen Einstellung, sagte Lobenstein. Inzwischen würden sogar ganze Betriebe übernommen - nicht, um sich neue Märkte zu erschließen, sondern um Mitarbeiter zu bekommen, sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Malcherek.

Nach einer Umfrage der Handwerkskammer Erfurt bewerten derzeit 95 Prozent der Betriebe ihre aktuelle wirtschaftliche Lage mit gut oder befriedigend. Besonders gut sei die wirtschaftliche Lage im Bau- und Ausbaugewerbe, aber auch im Nahrungsmittelhandwerk. Es profitiere von der gestiegenen Kaufkraft und dem anhaltenden Trend zu regionalen Produkten.

Nur etwa 18 Prozent der Betriebe in Mittel- und Nordthüringen berichteten von einer Auslastung unter 70 Prozent. Mehr als zwei Drittel der Handwerker rechnet damit, dass sich die Geschäftslage in den kommenden Monaten noch weiter verbessert.

Insgesamt gibt es fast 30 000 Betriebe im Handwerk, das zu den großen Arbeitgebern im Freistaat gehört. Nach Angaben des Handwerkstags beschäftigen sie mehr als 150 00 Menschen.

Etwa ein Drittel von ihnen steht vor existenziellen Herausforderungen: Die Inhaber sind 55 Jahre und älter und in den kommenden Jahren müssen Nachfolger gefunden werden, die die Betriebe übernehmen. Jeder zehnte Handwerker sei sogar über 65 Jahre alt, arbeite aber noch weiter. Lobenstein bezeichnete die Situation als besorgniserregend. "Eine Geschäftsübergabe dauert mindestens fünf Jahre - vom ersten Gedanken bis zur Realisierung."/ro/DP/tos

