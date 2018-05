Miles & More, Eurowings Boomerang Club, Payback & Co.: Das Handelsblatt hat neun Treueprogramme testen lassen und sagt, welche ihr Geld wert sind.

Aus für das Meilenprogramm "Topbonus" des Pleitefliegers Air Berlin, Aufräumen bei Lufthansas "Miles & More", Business-Class ab Ende April bei der Billig-Airline Eurowings - im Geschäft mit den Bonusprogrammen für Geschäftsreisende werden die Karten derzeit neu gemischt. Hinzu kommt, dass auch die Hotelkette Hilton mit ihrer "Honors Credit Card" verstärkt im Wettbewerb um Status-Upgrades und Punkte mitspielt. Ihr Plastikgeld ist nun sogar für Flugreisen einsetzbar.

Abgeschaut hat sich Hilton das Kundenbindungsmittel bei American Express. Der Kreditkartenanbieter, der mit seiner Tochter Loyalty Partner auch für die Abrechnung von Karten wie "Miles & More", "Bahncard" oder "Payback" verantwortlich ist, gilt mit seinem "Membership Rewards"-Programm als Urvater der übertragbaren Punkte.

Das Prinzip ist bei allen Anbietern ähnlich: Wer über ihre Karten bucht oder einkauft, erhält als Belohnung Bonuspunkte und Privilegien. 2016 legte die Einkaufs-Rabattkarte Payback nach und ermöglicht seither American-Express-Kunden ebenfalls Gratisflüge.

Das Dickicht aus Sonderregeln und Kleingedrucktem ist bei allen Bonusprogrammen enorm, der Zusatzgewinn ernüchternd. Jedenfalls dann, wenn man es allein auf Rabatte abgesehen hat.

Wer sich bei Lufthansa einen freien Business-Class-Flug von Frankfurt nach Chicago (2840 Euro vor noch zu zahlenden Steuern und Gebühren) erfliegen will, muss dazu 55.000 Meilen sammeln. Da jeder Euro Umsatz beim Lufthansa-Bonusprogramm mit einer halben Meile vergütet wird, hat der Reisende bis dahin 110.000 Euro auszugeben. Als effektiver Preisnachlass errechnet sich daraus ein Rabatt von gerade einmal 2,6 Prozent.

Gäbe es daneben nicht weitere Vorteile wie Versicherungen, Reiseerleichterungen oder prestigeträchtige Upgrades bei Hotels, Autovermietungen oder Fluganbietern. Doch auch hier sind die Leistungen der Kartenanbieter kaum zu überblicken.

Wo es sich für Geschäftsreisende lohnt, auf die Dienste einer Meilenkarte zu setzen, hat Alexander Koenig jetzt zum zweiten Mal für das Handelsblatt getestet. Der frühere McKinsey-Berater und Inhaber der Vielfliegerberatung First Class & More bezog sich dabei auf Präferenzen, die er bei Geschäftsreisenden erfragte.

Der Überflieger

Die mit Abstand meisten Leistungen bietet im Vergleich die "American Express Platinum Card". Sie aber kostet mit einer Jahresgebühr von 600 Euro erheblich mehr als die Angebote der Konkurrenten - und kann somit nicht in das finale Ranking einbezogen werden.

Für anspruchsvolle Geschäftsreisende, die bereit sind, tief in die Tasche zu greifen, könnte sie dennoch erste Wahl sein. Denn die Aussicht auf Zusatzleistungen scheint schier unendlich: So bietet sie einen telefonischen Lifestyle-Service, exklusive Events und Tickets, Restaurantreservierungen und Zutritt zu ausgewählten Bars und Clubs. Karteninhabern steht zudem ein Geschenkeservice zur Verfügung, ebenso eine vergünstigte Golf Fee Card und kostenloses Internet an mehr als einer Million Hotspots.

Im umfangreichen Versicherungspaket ist sogar eine Vollkasko-Versicherung für Mietwagen inbegriffen, die allerdings an strenge Bedingungen geknüpft ist.

