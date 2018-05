Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Qiagen nach Quartalszahlen auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse im ersten Quartal seien solide gewesen, schrieb Analyst Tycho Peterson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sowohl im Pharmageschäft als auch in der molekularen Diagnostik sei das Wachstum des Biotechnologie-Unternehmens stark ausgefallen./bek/ajx Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0146 2018-05-03/14:34

ISIN: NL0012169213