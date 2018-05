Die Nachfrage nach Gold sinkt. Doch es gibt Hoffnung für Anleger: Experten erwarten einen schwächeren Dollar und höhere Inflationszahlen.

Auf den ersten Blick sind es schlechte Nachrichten für Goldbesitzer: Im ersten Quartal 2018 ist die weltweite Nachfrage nach dem Edelmetall im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund sieben Prozent auf knapp 974 Tonnen gesunken. Das teilte die Minenlobby World Gold Council am Donnerstag in ihrem jüngsten Quartalsreport über den Markt mit.

Der Nachfragerückgang ist vor allem den Anlegern selbst zuzuschreiben. "Die verhalten sich nach dem Prinzip: Erst einmal abwarten", glaubt John Mulligan vom World Gold Council. Er schreibt diese Zurückhaltung den wachsenden Kursausschlägen an den Aktienmärkten zu.

Die Nachfrage nach Barren und Münzen fiel gerade in der westlichen Welt markant. Auffällig ist auch das gesunkene Interesse an Goldfonds, die wie Wertpapiere leicht gehandelt werden können. Hier sank die Nachfrage um fast zwei Drittel. Aus deutscher Sicht bestätigt die Zahlen Robert Hartmann, Chef des Edelmetall-Handelshauses Pro Aurum. "Das Geschäft mit privaten Kunden läuft bei uns in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...