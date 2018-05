FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF bringt sein Geschäft mit Papier- und Wasserchemikalien in einen US-Wettbewerber ein. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, wird es sein Geschäft in diesem Bereich mit dem US-Konzern Solenis zusammenschließen. BASF wird an dem kombinierten Unternehmen, das 2017 auf Pro-Forma-Basis einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro erzielte und 5.000 Mitarbeiter beschäftigt, 49 Prozent halten. Finanzielle Details der Transaktion nennen die Ludwigshafener nicht.

"Die Transaktion ist Ausdruck des aktiven Portfoliomanagements der BASF und ermöglicht uns, am zukünftigen Erfolg des vielversprechenden gemeinsamen Unternehmens teilzuhaben", sagte BASF-Vorstandsmitglied Markus Kamieth.

BASF bringt sein globales Geschäft mit Wet-End-Papier- und Wasserchemikalien ein, das 2017 mit 1.300 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 800 Millionen Euro erzielte. Der Abschluss der Transaktion wird frühestens Ende 2018 erwartet.

BASF wird drei der sieben Verwaltungsratsmitglieder des zusammengeschlossenen Unternehmens benennen, das weiterhin von Solenis-Chef John Panichella geführt werden wird. Die Mehrheit der Anteile wird bei Fonds liegen, die von Clayton, Dubilier & Rice verwaltet werden.

May 03, 2018 08:32 ET (12:32 GMT)

