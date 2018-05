Der angekündigte Ruhestand hielt nicht lange an: Medienberichten zufolge plant Star-Manager Mark Mobius mit seiner im März neu gegründeten Investmentfirma Mobius Capital Partners einen neuen Schwellenländerfonds.Eigentlich könnte Mark Mobius nach dem Weggang von Franklin Templeton seinen Ruhestand genießen - nun will es der 81-Jährige aber doch nochmal wissen. Im März gründete der Schwellenländerexperte seine eigene Investmentboutique "Mobius Capital Partners". Hierfür gewann er zwei weitere ehemalige Franklin-Templeton-Fondsmanger: Carlos von Hardenberg und Greg Konieczny. Beide gelten ebenfalls als ausgewiesene Experten für die Anlageregion Emerging Markets; von Hardenberg kann auf eine 19-jährige Erfahrung, Konieczny sogar auf 25 Jahre Tätigkeit in diesem Bereich zurückblicken.

