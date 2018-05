Von Stella Yifan Xie

ZÜRICH (Dow Jones)--Als erste ausländische Bank hat die UBS auf die Öffnung des chinesischen Finanzsektors reagiert und die Aufstockung ihres Anteils an der UBS Securities Co beantragt. Die Schweizer wollen den Anteil an der in Peking ansässigen Gesellschaft auf 51 Prozent von rund 25 Prozent mehr als verdoppeln.

Die zuständige Börsenaufsicht will den Antrag nun prüfen. Ausländische Unternehmen können nun bis zu 51 Prozent an Wertpapier-Joint-Ventures besitzen, bisher lag die Obergrenze bei 49 Prozent.

Angaben zu den mit der geplanten Aufstockung verbundenen Kosten machte die UBS AG nicht. "China ist ein Schlüsselmarkt", sagte ein UBS-Sprecher nur. Die Öffnung des Finanzsektors biete großartige Möglichkeiten.

Die Bank hatte ihre Pläne für China bereits Anfang des Jahres kundgetan. Die restlichen Anteile an dem Joint Venture liegen bei unter anderem der staatlich kontrollierten Beijing Guoxiang Asset Management Co, der Cofco Group und der China Guodian Capital Holdings.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.