Im Ringen um eine Neuregelung der Grundsteuer wollen die Finanzminister von Bund und Ländern bereits im Sommer erste Eckpunkte festlegen. Ein entsprechendes Treffen sei in zwei bis drei Monaten geplant, sagte Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Bis dahin müssten die Modelle auf zwei Punkte abgeklopft werden: Sind sie nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verfassungskonform und lassen sie sich in der eng gesetzten Frist umsetzen. "Wenn es ein Modell gibt, dass sich dabei selbst aus dem Rennen wirft, dann ist es auch raus", sagte Schröder.

Die Minister hatten am Mittwochabend in Berlin über Konsequenzen aus dem Karlsruher Urteil beredet. Die Richter erklärten die Grundsteuer für verfassungswidrig und verlangten bis Ende 2019 eine Neuregelung.

Nach Schröders Einschätzung sind nur noch zwei der drei Modelle ernsthaft im Gespräch: Der vor allem von Bayern präferierte Weg, bei dem neben der Grundstücksgröße auch die Wohnfläche der Gebäude herangezogen wird. Und das von zahlreichen Bundesländern in der Vergangenheit erarbeitete Kostenwertmodell, das neben dem Bodenwert auch Baujahr und Baukosten berücksichtigt und von den Kommunen über Hebesätze zusätzlich gesteuert werden kann. Das Bodenwertmodell, das viele Wirtschaftsforscher und Verbände präferieren, habe hingegen beim Treffen keine großen Fürsprecher gefunden.

Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Zuletzt brachte sie bundesweit 14 Milliarden Euro ein, in Sachsen-Anhalt waren es knapp 250 Millionen Euro./hnl/DP/tos

