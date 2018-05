Vodafone will Unitymedia vom US-Kabelkonzern Liberty Global übernehmen. Beide Seiten stehen laut einem Bericht kurz vor einer Einigung.

Der britische Telekomkonzern Vodafone feilt Insidern zufolge an letzten Details für eine Übernahme von Teilen des europäischen Geschäfts des US-Kabelkonzerns Liberty Global. Eine Einigung könne bereits in der nächsten Woche erzielt werden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Der Deal könnte inklusive Schulden 16,5 Milliarden Euro wert sein. Vodafone wie auch Liberty wollten keine Stellung nehmen.

Anfang Februar hatte der weltweit zweitgrößte Mobilfunker Vodafone erklärt, mit dem Unitymedia-Mutterkonzern über den Kauf von Kabelbeteiligungen dort zu sprechen, wo beide Firmen in den gleichen Märkten tätig sind. Das ist in Deutschland mit der in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg tätigen Unitymedia der Fall, außerdem in der Tschechischen Republik, Ungarn und Rumänien. Deutschland ist für Liberty Global nach Großbritannien der zweitgrößte Markt. Im vergangenen Jahr steigerte Unitymedia den Umsatz um vier Prozent auf 2,4 Milliarden Euro.

Die Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...