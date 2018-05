Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Große Verkäufe von Agrargeschäften sind nach Einschätzung von Bayer-Chef Werner Baumann nicht mehr erforderlich, um die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto bei den restlichen Kartellbehörden duchzubekommen. "Wir sind weitgehend durch mit den Verkäufen", sagte Baumann in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach Vorlage der Erstquartalszahlen.

Der Manager wollte nicht darüber spekulieren, ob die bisher gemachten Zugeständisse ausreichen werden, um die noch ausstehenden Freigaben zu bekommen. Aber es werde sicher kein großer Verkauf mehr nötig sein, sagte er. Rund ein Drittel der Wettbewerbshüter weltweit muss der mehr als 60 Milliarden Dollar schweren Transaktion noch zustimmen, darunter auch die US-Wettbewerbsagentur.

Baumann sagte, die Gespräche liefen in allen Fällen sehr konstruktiv. "Ich kann ihnen versichern: Wir sind weiter voll im Plan", sagte er in der Telefonkonferenz. Bayer will die Übernahme nach aktuellem Stand bis Ende Juni abschließen.

