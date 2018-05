Das Allgäuer Unternehmen will künftig überschüssigen regional erzeugten Grünstrom in vernetzten Haushalten mit Photovoltaik-Heimspeichern sammeln. Dafür soll es einen digitalen Herkunftsnachweis per Blockchain geben. Der Plan ist, Lastspitzen bei der Erzeugung von Photovoltaik-Anlagen und Windparks abzupuffern und so deren Abregelung zu verhindern sowie Verteilnetze zu entlasten.Die Sonnen Gruppe hat am Donnerstag seine neuen "Flex-Plattform" vorgestellt. Die Idee dahinter ist, dass überschüssiger Strom aus regionalen Photovoltaik- und Windkraftanlagen künftig in vernetzten Haushalten mit Sonnenbatterie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...