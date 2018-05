Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach starken Ergebnissen des Halbleiterherstellers halte er an seinen Schätzungen fest, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Geschäftsfeldern Automotive, Energiekontrolle und Energie-Management setze sich das Wachstum fort. Der etwas optimistischere Ausblick decke sich mit den Erwartungen./bek/ajx Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0149 2018-05-03/15:32

ISIN: DE0006231004