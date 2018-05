=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin April *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV in Mannheim), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefon-PK), Köln 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1Q, Linz *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest *** 07:35 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q, Wien 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q, Essen 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q, Madrid 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:40 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz), Zamudio 09:30 DE/Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, PK zur Vorstellung des Abschaltplans für AKW und Kohlekraftwerke, Berlin *** 09:45 MT/EZB-Vizepräsident Constancio, Rede bei einer Veranstaltung der Bank Centrali ta Malta, Valletta *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 52,4 zuvor: 52,6 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,4 zuvor: 56,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 53,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 54,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,2 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 55,2 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV, Lübeck 10:00 DE/DMG Mori AG, HV, Bielefeld 10:00 DE/Hypoport AG, HV, Berlin 11:00 DE/Comdirect Bank AG, HV, Hamburg 11:00 DE/Jost Werke AG, HV, Neu-Isenburg *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +103.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:00 DE/Bundesbank, Reden von Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Scholz anlässlich der Verabschiedung der Vorstandsmitglieder Dombret und Thiele, Frankfurt 21:00 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams und um 23:30 von Fed-Gouverneur Quarles (beide 2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Hoover Institution, Stanford - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Fitch), Frankreich (Moody's), Griechenland (DBRS), Luxemburg (Moody's), Schweden (DBRS) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen ===

May 03, 2018

