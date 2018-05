Bad Salzuflen - Der Stabilitas Silber+Weissmetalle-Fonds (ISIN LU0265803667/ WKN A0KFA1, P-Shares) deckt den gesamten Silberminensektor ab und ist somit eine Ergänzung für ein ausgewogenes Rohstoffportfolio, so die Experten von Stabilitas Fonds.Investitionen würden sowohl in die weltgrößten, aber auch kleineren Silberproduzenten sowie in Silberexplorationswerte erfolgen. Zudem könnten Minenaktien aus dem Platin- oder Palladiumbereich beigemischt werden.

