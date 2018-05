Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Wie geht es Ihnen mit der DSGVO-Geschichte? Ich hab mich dazu mit meinem Co. Josef Chladek intensiv ausgetauscht, weil das natürlich für uns als Firma auch eine Pflicht ist. By the way: Danke dafür, dass ein immens hoher Prozentsatz das Verbleiben am Roadshow-Verteiler über Wochenende und Feiertag bestätigt hat. Josef meint Folgendes: "Die Grundintention ist ja an sich eine gute - geh sorgsam mit den Daten deiner User um und auf Nachfrage kläre auf, wo und was sich in deinen Beständen befindet und lösche auf Anfrage. Viele Detail-Probleme sicherlich, aber alles in allem sinnvoll. Nur die Ausformulierung (die man ohne Juristen eigentlich nicht versteht), der...

