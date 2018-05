17 Millionen Filter und Ersatzteile werden jährlich versendet

Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), ein weltweit führender Hersteller von Filtrationssystemen und Ersatzteilen, feierte die Eröffnung seines erweiterten 45.000 Quadratmeter großen Distributionszentrums im belgischen Brügge. Das Werk bedient 164 Länder und hat ein jährliches Warenausgangsvolumen von 17 Millionen Produkten.

"Zur Unterstützung unserer Wachstumsstrategie und unsere Verpflichtung für eine globale Präsenz mit lokaler Ausrichtung zu sorgen, investieren wir kontinuierlich in neue Kapazitäten auf der ganzen Welt, um unseren Fokus auf die Kundenbetreuung in der Region zu legen", sagte Tod Carpenter, Donaldson's Chairman, President und Chief Executive Officer. "Diese jüngste Investition würdigt Brügge als einen strategischen Standort, seine starke Verkehrsinfrastruktur und seine hervorragende Belegschaft. Wir freuen uns, diese neue Kapazitäten geschaffen zu haben, um das zukünftige Wachstum mit unseren Kunden in Europa voranzutreiben".

Das erweiterte Distributionszentrum wurde 1996 erstmals mit 10.000 Quadratmetern in Betrieb genommen um Gasturbinenfiltration herzustellen. Im Jahr 2006 hat das Unternehmen den Standort in ein Distributionszentrum umgebaut und gleichzeitig die Fläche auf 22.000 Quadratmeter mehr als verdoppelt.

"Mehr als ein Viertel des Umsatzes von Donaldson kam im vergangenen Jahr aus Europa und ein Drittel des Gesamtumsatzes unseres europäischen Vertriebs wurde über unser Distributionszentrum in Brügge abgewickelt", sagte Wim Vermeersch, Donaldson Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika. "Mit dieser Investition profitieren unsere Kunden von der Auftragskonsolidierung, sie erhalten Produkte von wenigen Standorten und wir bieten unseren geschätzten Kunden die von Donaldson gewohnte hohe Kundenzufriedenheit."

Erfahren Sie mehr vom Donaldson Distributionszentrum und der Leistungsfähigkeit in Brügge und schauen Sie sich das folgende Video an: https://youtu.be/VRd6XV9B4Do.

Donaldson Company wurde 1915 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Filtrationsindustrie mit Vertriebs-, Produktionsstandorten und Distributionszentren auf der ganzen Welt. Donaldsons innovative Filtrationstechnologien wurden entwickelt, um komplexe Filtrationsaufgaben zu lösen und die Anlagen der Kunden zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.Donaldson.com.

