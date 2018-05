Mainz (ots) - Freitag, 4. Mai 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich



Die Welt der Briefmarkensammler - Auf der Briefmarken-Messe in Essen Tiere in der Kinderklinik - Zwei Pudel als Tier-Therapeuten Dezellularisierte Herzklappe - Wie effektiv ist das neue Verfahren?



Gäste im Studio: Rudolf Kowalski, Schauspieler Esther Gronenborn, Regisseurin



Freitag, 4. Mai 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Besuch im Ballkleid-Outlet - 6000 Kleider auf 400 Quadratmetern



Freitag, 4. Mai 2018, 23.25 Uhr aspekte



Lehren aus dem Dreißigjährigen Krieg - Religionskrieg in der Mitte Europas? "Schwere Knochen" von David Schalko - Der böse Geist von Wien Die Künstlerin Mika Rottenberg - Spielen mit der absurden Welt Antisemitismus bekämpfen - Was hilft gegen Judenhass?



Gäste: Ute Lemper, Sängerin - Weltstar singt jiddische Lieder Herfried Münkler, Politikwissenschaftler



