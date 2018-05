Algorithmen sind maßgeblich daran beteiligt, dass sich im Netz die sogenannten Filterblasen bilden. Doch manchmal tun sie genau das Gegenteil.

Irgendwann in ferner Zukunft, sitzen bei Gericht keine Richter mehr aus Fleisch und Blut, sondern Maschinen. So skizziert der Technikphilosoph Max Tegmark in seinem Buch "Leben 3.0" ein futuristisches Szenario.

Die Roborichter fällen auf Basis der vorliegenden Daten, also Fakten und Gesetz, ein Urteil über einen Angeklagten. Und das ganz ohne die mögliche Befangenheit eines menschlichen Richters. Klingt fair, oder?

Was aber, wenn der Roborichter lernen würde, dass zum Beispiel besonders viele Menschen aus einer bestimmten sozialen Gruppe Verbrechen verüben? Würde er dann anfangen auf Basis dieser Daten solche Menschen eher zu verurteilen? Und wo wäre dann noch der Unterschied zwischen maschinellen und menschlichen Vorurteil?

Hinter solchen Szenarien stecken auch die sogenannten Algorithmen - programmierte Handlungsanweisungen, die schon heute immer häufiger über unser Leben entscheiden, im Kleinen wie im Großen.

Sie legen fest, welche Nachrichten wir bei Facebook sehen, entscheiden darüber, ob wir für einen Job in Frage kommen und könnten theoretisch sogar Gerichtsurteile fällen. Auf der Digitalkonferenz Republica ist der Umgang mit automatisierten Entscheidungen eines der zentralen Themen.

Dabei dominiert oft die Angst vor dem Algorithmus: So warnen Experten davor, dass in Zukunft zum Beispiel eine Software über Kreditvergabe, Studienplatz oder Versicherung entscheiden könnte - ohne den individuellen Fall abzuwägen, sondern allein auf Basis von jenen Daten, die den Algorithmus trainieren.

Die Macht von Algorithmen kennt auch Aniko Hannak, Forscherin an der Northeastern University, die darüber auf der parallel zur Republica stattfindenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...