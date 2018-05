Das berufliche Netzwerk Xing kommt inzwischen auf 14 Millionen Mitglieder und einen Quartalsumsatz von 54 Millionen Euro. Die Burda-Tochter profitiert von dem anhaltenden Fachkräftemangel.

Der Datenschutzskandal von Facebook nutzt so manchem Wettbewerber. So verzeichnet das berufliche Netzwerk Xing, das zum Münchener Medienunternehmen Burda gehört, steigende Mitgliederzahlen: Im ersten Quartal 2018 erhöhte die die Nutzerzahl um rund eine halbe Million auf nun 14 Millionen Mitglieder.

"Es ist für niemanden hilfreich, wenn ein Social Network ins Gerede kommt", meinte Xing-CEO Thomas Vollmoeller, als er am Donnerstag die Quartalszahlen vorstellte. Aber seinem Unternehmen sei es durch den Datenskandal gelungen, die Einhaltung des deutschen Datenschutzes noch stärker als "DNA der Firma" herauszustellen.

Im März war bekannt geworden, dass die inzwischen insolvente britische Analysefirma Cambridge Analytica Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzer unerlaubterweise zweckentfremdet hatte. Ein Skandal mit weitreichenden Folgen: Datenschutz wird zu einem Wettbewerbsvorteil.

Davon will Xing profitieren. Im Zuge der europaweiten Datenschutzgrundverordnung, die am 25. Mai in Kraft tritt, will das Netzwerk ...

