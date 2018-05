Entwickler leistungselektronischer Systeme stehen in allen Phasen der Entwicklung vielen Herausforderungen gegenüber. Der aktuelle Trend in der Leistungselektronik zu immer höherer Effizienz bei gleichzeitig höheren Leistungsdichten und höherer Zuverlässigkeit führt zu ganz neuen Herausforderungen während der Entwicklungsphase, wie zum Beispiel das Wärmemanagement. Aber die Systemanforderungen gestalten sich auch zunehmend komplexer und Ressourcen und Projektzeiten sind begrenzt. Kein Wunder also, dass Systementwickler heute dazu tendieren, beim Design ihrer Schaltkreise den effektivsten Weg zu wählen. Dafür benötigen Ingenieure von ihren Lieferanten Daten, die ihnen zeigen, wie sie die Leistungshalbleiter in ihren Anwendungen auf die bestmögliche Art einsetzen. Sie brauchen in anderen Worten Daten, um die zuverlässigste Lösung mit der einfachsten Nutzung und den niedrigsten Kosten zu finden.

Für jeden Leistungshalbleiter existiert ein Datenblatt und für jedes Power-Board gibt es Systemanforderungen. Aber manchmal sind die Betriebspunkte der fertigen Anwendungen nicht im Datenblatt abgedeckt. Ein Grund dafür ist, dass Leistungshalbleiter oft in vielen verschiedenen Anwendungsgebieten einsetzbar sind, in denen verschiedene Parameter wichtige Rollen spielen. Abhängig von der Anwendung kommen beispielsweise verschiedene Lasten (DC-Motoren, AC-Motoren oder Akkus) und unterschiedliche Stromquellen (Batterien, Stromnetz) zum Einsatz. Soll das fertige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...