Zürich - Finanzchefs sind nach wie vor zuversichtlich, dass die US-Wirtschaft auch in den nächsten drei Jahren stark bleiben wird, so eine neue Studie von Zurich, EY und dem Atlantic Council. Dennoch sollten sie Risiken wie den Protektionismus im Auge behalten, die eine Bedrohung für die grösste Volkswirtschaft der Welt darstellen könnten.

Finanzchefs sind der Meinung, dass die USA eine interessante Anlagegelegenheit sind, aber Unternehmen müssen strategisch denken, wenn es darum geht, die jüngsten globalen Entwicklungen zu berücksichtigen. Dazu zählt auch der von vielen erwartete Anstieg des Protektionismus, so ein neuer Bericht, der heute von der Zurich Insurance Group (Zurich), EY und dem Atlantic Council veröffentlicht wurde.

Zehn Jahre nach dem Beginn der Erholung der Weltwirtschaft waren 61% der befragten Finanzchefs im Hinblick auf Investitionen in den USA zuversichtlich oder sehr zuversichtlich, während 71% in den nächsten drei Jahren eine weitere Verbesserung des Geschäftsumfelds in den USA erwarteten.

Die im Bericht «Borders vs Barriers: Navigating uncertainty in the U.S. business environment (Grenzen statt Barrieren: Vom Umgang mit Unsicherheiten im Wirtschaftsumfeld der USA)» veröffentlichten Ergebnisse basieren insbesondere auf einer im Februar und März 2018 durchgeführten Befragung von fast 500 CFOs aus 30 Ländern. Ein positiver Konjunkturausblick, die Deregulierung und die Verabschiedung einer wegweisenden Steuerreform in den USA trugen zum Optimismus bei.

Aber dennoch sollten Unternehmen auch die potenziellen Gefahren für ihre rosigen Aussichten zur Kenntnis nehmen. «Die verbesserten kurzfristigen Wirtschaftsaussichten scheinen die Finanzchefs zu übermässigem Optimismus zu verleiten. Zugleich haben viele in den USA tätige CFOs noch nie einen wirtschaftlichen Abschwung erlebt und die Welt ist aufgrund der jüngsten geopolitischen Ereignisse unsicherer ...

