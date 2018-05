Wer freiwillig in die Rentenkasse einzahlt und selbst vorsorgt, verdoppelt sein Altersgehalt. Angestellte, Selbstständige und Beamte können die Rentendebatte gelassen verfolgen - wenn sie diese sechs Schritte beachten.

Von der Rente verspricht er sich so gut wie nichts, sagt Kevin Münchinger: "Ich gehe davon aus, dass wenig rauskommt." Der 27-jährige Angestellte mit dem Vollbart hat seine langen Haare hochgebunden, es ist warm auf dem Messegelände in Stuttgart, die Sonne lacht, die Stimmung ist gut. Drinnen, in den Messehallen, läuft die Anlegermesse Invest. Es geht um Geldanlage und Altersvorsorge, um Trendthemen wie Robo-Advisor und Bitcoin. Ganz klar, er sei ein Fan von Aktien und Kryptowährungen, sagt Münchinger. Es klingt nicht nach einer Beschreibung. Sondern nach einer Lebenseinstellung: Ich kümmere mich lieber selbst. Die gesetzliche Rente? Spielt in Münchingers Finanzplänen keine Rolle.

Man kann bei dieser Messe fragen, wen man will: Was die Menschen hier dereinst vom Staat, von der Rente erwarten, ist maximal ein Minimum. Da ist der Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens, Familienvater, Anfang 50, der ein schlechtes Ende der Rentenkasse prophezeit - und froh ist, nicht einzuzahlen: "Das System ist nicht bezahlbar." Da ist der IT-Angestellte, Anfang 30, der sich lieber so absichert, dass er "ohne Vater Staat auskommt". Und da ist das junge Pärchen - Leah Beßmann, Azubi, 21, und ihr Mann Philipp, Angestellter, 25 -, das zwar "das Beste hofft", aber mit dem Schlimmsten rechnet. "Man hört vom demografischen Wandel und sieht die Zeichen", sagt Leah Beßmann.

Dabei ist die Lage der gesetzlichen Rentenversicherung viel besser als die Stimmung. Seit 1957 ist die Rente um 1,8 Prozent pro Jahr gestiegen, real, nach Abzug der Inflation. Ab Juli dürfen sich Rentner über rund drei Prozent plus freuen. Und bis 2022 stellt die Regierung jährlich 2,8 Prozent mehr in Aussicht, wenn auch nominal, also vor Abzug der Inflation. Kurzum: "Die Wirklichkeit sieht völlig anders aus, als es Untergangspropheten uns weismachen wollen", sagt Werner Siepe, Autor zahlreicher Fachbücher zum Thema. Siepe rechnet bis 2023 mit einer komfortablen Situation. Dann folgten, nach einem Übergangsjahr, bis 2031 sieben eher schlechte Rentenjahre: weil die Babyboomer der Sechzigerjahre in Rente gingen. Aber gefährdet sei die Rente dadurch nicht. Auch die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, bleibt optimistisch. Sie hat zuletzt Renditen von zwei bis drei Prozent auf die eingezahlten Beiträge in Aussicht gestellt - über Jahrzehnte.

Das größte Risiko für die Rentenkasse ist die Politik. Wenn Regierungen immer neue, teure Plänen schmieden, ohne Steuergeld zur Verfügung zu stellen, könnte es brenzlig werden. Erst Ende April warnten Rentenforscher die Bundesregierung: Ihre Pläne zur Stabilisierung des Versorgungsniveaus seien unbezahlbar. Darüber hinaus würde die Rentenkasse vor allem durch eine steigende Lebenserwartung der Menschen belastet.

Höhere Beitragssätze kommen aber nicht infrage. Da ist sich die große Koalition einig. Bis 2025 sollen 20 Prozent das Maximum sein. Wenigstens der noch laufende Übergang zur Rente mit 67 hilft der Rentenversicherung sehr - neben dem Boom am Arbeitsmarkt. Der Rentenbeitrag liegt 2018 mit 18,6 Prozent so niedrig wie zuletzt Mitte der Neunzigerjahre. Die Prognosen damals klangen anders. "Zu wenige Junge müssen zu viele Alte finanzieren, kommende Generationen werden unter der riesigen Abgabenlast ächzen", so der Tenor. Schon um 2020 drohe dem System der Kollaps.

Kollaps? Von wegen: Mit Extrabeiträgen können Sparer ihre Rente jetzt nicht nur günstig, sondern im Vergleich zu privaten Rentenversicherungen auch renditeträchtiger aufbessern. Freiwillig einzahlen können neben Angestellten auch Selbstständige und Beamte. Man müsse nur "die Möglichkeiten der Rentenversicherung" nutzen, sagt Markus Vogts, Rentenberater aus Karlsruhe.Vogts weiß: Größere Rücklagen oder die Auszahlung einer Lebensversicherung in die Rentenkasse stecken, das kann sich lohnen - vor allem für Menschen über 50, die privat krankenversichert sind. Für Frauen, die eine besonders hohe Lebenserwartung haben. Und für Ostdeutsche, die derzeit einen zusätzlichen Renditeaufschlag erhalten. Aber auch für alle anderen besteht Spielraum. So oder so: Wer das Optimum aus der Rente herausholt und zusätzlich selbst vorsorgt, etwa mit Sparplänen auf kostengünstige Indexfonds, kann die Rentendiskussion entspannt verfolgen. Hier sind sechs Schritte für mehr Einkommen im Alter.

Für alle: Bestandsaufnahme

Die Ausgangsbasis für das Projekt Rentenverdopplung bildet bei allen Versicherten die jährliche Renteninfo. Das ist ein zweiseitiges Schreiben der Deutschen Rentenversicherung. Auf der ersten Seite gibt der unterste Wert im schwarz umrandeten Feld an, welche Rente später zu erwarten ist. Er taugt als Prognose, wenn die Rentenversicherung alle wichtigen Daten hat und die Einkünfte der letzten fünf Jahre auch in Zukunft realistisch sind. Auf dieser Basis wird hochgerechnet.

Die Schätzung ist vorsichtig. Sie unterstellt, dass künftige Rentensteigerungen nur die Inflation ausgleichen. Auch in allen Musterrechnungen geht die WirtschaftsWoche so vor. Das heißt: Die für einen heute 30-Jährigen in Aussicht gestellten Renten und Zusatzrenten wären ohne Berücksichtigung der Inflation (nominal) mehr als doppelt so hoch. Angesetzt werden zwei Prozent Inflation pro Jahr. Jedes Rentenplus oberhalb der Inflationsrate käme noch obendrauf.

Wer sein Einkommen in Zukunft steigern kann, erhöht seinen Rentenanspruch. Auf bis zu 6500 Euro Bruttogehalt pro Monat (neue Bundesländer: 5800 Euro) fallen derzeit 18,6 Prozent Rentenbeitrag an. Bei Angestellten steuert der Arbeitgeber die Hälfte bei. Wer 6500 (5800) Euro oder mehr verdient, bekommt dieses Jahr 2,06 Rentenpunkte gutgeschrieben - die entsprechen später 66 Euro Monatsrente. Wer halb so viel verdient, schafft 1,03 Rentenpunkte. Die erhöhen die spätere Rente um 33 Euro.

Die Regierung geht bei ihren Prognosen davon aus, dass ein "Standardrentner" insgesamt 45 Rentenpunkte sammelt. Dafür müsste er 45 Jahre lang Beiträge auf das allgemeine Durchschnittseinkommen zahlen. Die gesetzliche Rente läge dann aktuell bei rund 1450 Euro. 2030 soll die gesetzliche Standardrente noch rund 40 Prozent dessen ausmachen, was Beitragszahler dann verdienen - laut Regierungsschätzung, jeweils vor Steuern und Sozialabgaben. Eine doppelt so hohe Rente würde also 80 Prozent davon entsprechen. Da Rentner in der Regel geringere Steuersätze als Berufstätige zahlen, wäre es netto sogar noch etwas mehr. Das sollte als Absicherung reichen.

Richtwert: Rund 3000 Euro in heutiger Kaufkraft sollten bei durchschnittlichem Lebensstandard im Alter insgesamt zur Verfügung stehen. Wer später mietfrei wohnen kann und keinen Immobilienkredit mehr abzahlen muss, kommt mit weniger aus.

Haben Selbstständige oder Beamte bislang noch gar keinen Anspruch an die Rentenkasse, können auch sie andere Altersvorsorge bis zu diesem Niveau ergänzen.

Bis 45 Jahre: Beitragslücken schließen

Jüngere, die in der Rentenversicherung pflichtversichert sind, sollten Beitragslücken aus Ausbildungszeiten schließen. Die Rentenversicherung selbst rechnet Schul- und Studienjahre, in denen keine Beiträge gezahlt wurden, mittlerweile nur noch an. Sie bringen damit in der Regel nichts für die Rente, können aber dazu führen, dass Versicherte früher in Rente dürfen.

Die Jahre vom 16. bis 17. Geburtstag sowie Studien- und Ausbildungsjahre ab dem 25. Geburtstag werden nicht einmal angerechnet. Sie brächten also normalerweise gar keinen Vorteil. Das können Versicherte ändern. Bis zum 45. Geburtstag können sie für die Jahre freiwillig Beiträge nachzahlen. Dann wirken diese Jahre sich auf die Rentenhöhe aus - und können die Option auf eine Frührente eröffnen.

Zwar steht nicht fest, ob die heutigen Regeln für Frührenten auch künftig gelten. Doch Jüngere halten sich mit den freiwilligen Beiträgen alle Möglichkeiten offen. Grundsätzlich reicht es dafür, 83,70 Euro Mindestbeitrag pro Monat nachzuzahlen - für ein Ausbildungsjahr also 1004,40 Euro. Einen deutlich stärkeren Effekt erzielt, wer 1209,00 Euro Höchstbeitrag pro Monat nachzahlt.

Lohnende NachzahlungDie Rentenkasse berücksichtigt Ausbildungszeiten nur begrenzt. Bis zum Alter von 45 Jahren können Versicherte aber Beiträge für die nicht berücksichtigten Jahre nachzahlen.Beispielfall: Eine 42-Jährige zahlt für drei Ausbildungsjahre den Rentenhöchstbetrag nach, verteilt auf drei Jahre.JahrBrutto-renten-beitrag (in Euro)davon steuer-lich absetzbar (in Prozent)Netto-renten-beitrag (in Euro)201814 508,00869 517,25201914 508,00889 401,18202014 508,00909 285,12Summe43 524,0028 203,55Auswirkungen auf die Rente ...bei gesetzlicher Krankenversicherung (GKV)bei privater Krankenversicherung (PKV)Bruttorentenanstieg jährlich (vor Steuer und Krankenversicherung):2374,77 Euro2548,13 Euroentspricht monatlichem Rentenplus:197,90 Euro212,34 EuroNettorentenanstieg ...

