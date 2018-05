Facebook beschwört die Macht der künstlichen Intelligenz. Dabei die Technologie ist vielfach noch nicht so weit. Ein Kommentar.

Jede Ära besitzt ihre Buzzwords, wohlklingende Schlagworte, die bestimmte Sachverhalte kurz und prägnant rüberbringen. Die Phrasen versprechen viel, sind aber dem Wohlklang oft mehr verpflichtet als der Information.

Manchmal trägt so ein Zauberwort sogar automatisch zur Wertsteigerung bei. Als der Getränkehersteller Long Island Ice Tea seinen Namen in "Long Blockchain" änderte, schnellte der Kurs um fast 500 Prozent in die Höhe. Der Weg von Buzzword zu Bullshit ist oft nicht sehr weit.

Im Silicon Valley hat derzeit der Begriff "künstliche Intelligenz" Hochkonjunktur. Facebook und Alphabet haben die Technologie stets als Allheilmittel angepriesen: Fake-News, Wahlmanipulation, Hass und Propaganda - versierte Maschinen erledigen das schon, mehr Technologie hilft mehr. Doch das Buzzword-Bingo führt in die Irre. Maschinen erkennen problematische Inhalte weit weniger zuverlässig als gern behauptet.

Inzwischen räumt selbst Facebook ein, regelmäßig Material zu finden, das die Maschinen übersehen. Er halte künstliche Intelligenz für das beste Werkzeug, um die Facebook-Gemeinschaft sicherer zu machen, sagt Facebooks Technikchef Mike Schroepfer in dieser Woche bei der Entwicklerkonferenz F8. Doch er räumt ein: "Wir haben noch sehr viel zu tun."

Schroepfer benennt das Problem einer ganzen Branche. Auch die Google-Mutter Alphabet kämpft mehr schlecht als recht gegen ...

