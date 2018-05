FRANKFURT (Dow Jones)--Osram verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Das Unternehmen erwirbt die in Austin ansässige Fluence Bioengineering Inc. Das 2013 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 95 Mitarbeiter und kam 2017 auf einen Umsatz im mittleren zweistelligen Dollar-Bereich. Die Gesellschaft ist auf LED-basierte Lampen für den Gartenbau spezialisiert, in diesem kommen LED-Chips von Osram zum Einsatz. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

May 03, 2018 09:40 ET (13:40 GMT)

