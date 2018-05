Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das erste Quartal des Agrochemie- und Pharmakonzerns habe in etwa den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Unter dem Strich habe das Ergebnis je Aktie (EPS) von einem niedrigeren Finanzaufwand profitiert./tih/bek Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

