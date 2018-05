Der amerikanische Leitindex ist gestern im Zuge der FED-Zinsentscheidung unter Druck geraten. Um 0,7 Prozent ging es abwärts. Kann er heute wieder über 24.000 Punkte steigen? Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR kennt die Indikationen... Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.