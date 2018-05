Amazon hat an diesem Donnerstag etwas verloren. Dennoch hält der Wert noch eine sehr wichtige Untergrenze: 1.300 Euro. Dies zeigt, in welchen Sphären sich der Titel nun bewegt. Es ist ein gigantischer charttechnischer Aufwärtsmodus, der zu Kursen von 1.500 bzw. sogar 2.000 Euro führen kann, so die Meinung der charttechnischen Experten. Im Einzelnen: Die Aktie schaffte es zuletzt immerhin, das bisherige Rekordhoch von 1.295 Euro weiter nach oben zu schieben. Dies war das nach Meinung der Analysten ... (Frank Holbaum)

