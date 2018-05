Die Aktie von Daimler schafft es derzeit nicht, sich rasch aus der charttechnischen Mittelmäßigkeit zu befreien. Der Titel ist zwar auf einem vergleichsweise guten Niveau stehengeblieben, dennoch wäre es aus Sicht der Chartanalysten nun wichtig, sich wenigstens in der neuen Woche in Richtung 70 Euro zu schieben. Dann seien auch Kurssteigerungen in Richtung 75 Euro oder sogar darüber hinaus möglich. Im Einzelnen: Daimler ist mittelfristig betrachtet charttechnisch im Abwärtstrend. Die Aktie musste ... (Frank Holbaum)

