Die Volkswagen AG hat ihre Hauptversammlung zu einem Spektakel werden lassen. Bemerkenswert war vor allem, dass Aktionäre forderten, die Dividende solle halbiert werden! Damit soll verhindert werden, dass Großanteilseigner sich zulasten der Zukunft "bereichern". Dennoch: Die Aktie ist ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der sehr bemerkenswert zu werden verspricht. Der Wert klopft nun sogar an den bisherigen Rekordmarken der vergangenen Monate an und kann locker und leicht 188 Euro ... (Frank Holbaum)

