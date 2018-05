Die Deutsche Bank hat sich am Donnerstag kaum bewegt, letztlich kam es zu minimalen Kursverlusten. Dennoch sind nach diesem Handelstag wiederum die charttechnischen Optimisten etwas zahlreicher geworden. Immerhin stabilisiert sich die Aktie auf dem aktuellen Niveau. Die Werte sind in den vergangenen Tagen über dem bisherigen Haltepunkt bei 11 Euro verharrt und haben damit schlimmste Befürchtungen widerlegt, wonach es sogar bis auf 10 Euro nach unten gehen könne. Dies wird so schnell nicht der ... (Frank Holbaum)

