Steinhoff hat nach einem deutlichen Kursgewinn am Mittwoch heute zunächst wieder den Rückwärtsgang eingelegt, im Laufe des Tages aber doch einen leichten Gewinn erzielt. An dieser Stelle hatten wir davor bereits gewarnt. Es könnte noch einmal weiter nach unten gehen. Denn die Signale sind aus charttechnischer Sicht überdeutlich. Der Wert ist auf direktem Weg, die nächsten Allzeittiefs zu erzeugen. Noch fehlen 2 Cent, aber das ist eine Frage der Zeit, meinen die Chartanalysten. In den kommenden ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...