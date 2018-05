Apples - Logitech ist im Schlussquartal des Geschäftsjahrs 2017/18 (Januar bis März) stark gewachsen. Und auch bei der Profitabilität wurden Fortschritte erzielt. Die Ziele für das neue Geschäftsjahr 2018/19, wonach die Erfolgsgeschichte in ähnlichen Stil weitergehen soll, wurden bestätigt.

Der Westschweizer Konzern steht im Ruf, bei den Prognosen häufig tiefzustapeln. Diesem Ruf wurde er im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende März) einmal mehr gerecht. So kam zum Beispiel der operative Gewinn über den Prognosen des Managements zu liegen, welches dieses kurz vor Ablauf der Berichtsperiode abgegeben hatte. Und beim Umsatz übertrafen die Resultate die Erwartungen der Analysten um Längen.

An der Börse kommen solche Überraschungen gut an. Der Aktienkurs von Logitech kletterte am Donnerstagvormittag vorübergehend auf ein Mehrjahreshoch. Gegen 16.10 Uhr notiert er noch 8,2 Prozent im Plus.

Die Zahlen zeigten den "Power" und die "Belastbarkeit" des Produktportfolios, kommentierte CEO Bracken Darrell die Zahlen. Konkret stieg der Umsatz in den Monaten Januar bis März um 16 Prozent auf 592,4 Millionen US-Dollar. In Lokalwährungen betrug das Plus 9 Prozent.

Hoffen auf "E-Sports"

Bei den einzelnen Produktkategorien stach Gaming-Zubehör (+77%) positiv heraus, ...

