Die Rentenkommission des Bundes steht. Sie soll bis 2020 Vorschläge erarbeiten, wie die Rente der Babyboomer finanziert werden kann.

Der Auftrag, den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil der Rentenkommission mit auf den Weg gibt, ist klar: Es gehe darum, die Weichen für einen "verlässlichen Generationenvertrag" zu stellen, sagt der SPD-Politiker bei der Vorstellung des Gremiums in Berlin und verspricht eine "Politik der neuen Balance". Angesichts der großen Herausforderungen in der Alterssicherung und der widerstrebenden politischen Interessen auf diesem Feld dürfte die Aufgabe der Kommission aber zum Balanceakt werden.

Geleitet wird die Mission Rente der Zukunft von der ehemaligen parlamentarischen Staatssekretärin im Arbeitsministerium, Gabriele Lösekrug-Möller (SPD), und dem früheren langjährigen Sozialexperten der Unionsfraktion, Karl Schiewerling (CDU). Die acht weiteren Mitglieder der Kommission kommen aus Sozialverbänden, Wissenschaft und Politik - die Oppositionsparteien aus dem Bundestag sind allerdings nicht vertreten.

Auf dem Papier ist die gesetzliche Rente in Deutschland zumindest derzeit in ordentlicher Verfassung. Die gute Lage am Arbeitsmarkt verschafft der Rentenkasse üppige Einnahmen, dank Rücklagen ...

