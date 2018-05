Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

BMG2119G1015 China Mining Resources Group Ltd. 03.05.2018 BMG2119G1197 China Mining Resources Group Ltd. 04.05.2018 Tausch 10:1

NL0000339760 BE Semiconductor Industries N.V. 03.05.2018 NL0012866412 BE Semiconductor Industries N.V. 04.05.2018 Tausch 1:2

CA2695481036 Eagle Graphite Inc. 03.05.2018 CA2695483016 Eagle Graphite Inc. 04.05.2018 Tausch 9:1

CA96812E1051 Wildflower Brands Inc. 03.05.2018 CA96812N1050 Wildflower Brands Inc. 04.05.2018 Tausch 1:1