Von Sharon Nunn and Sarah Chaney

WASHINGTON (Dow Jones)--Der Auftragseingang der US-Industrie ist im März um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, was der siebte Zuwachs in acht Monaten war. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 1,4 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, ergab sich für den Vormonat eine Zunahme von revidiert 1,6 Prozent, nachdem vorläufig ein Plus von 1,2 Prozent gemeldet worden war.

Für den Ordereingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern meldete das Ministerium für März eine bestätigte Zunahme um 2,6 Prozent.

Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors erhöhte sich um 1,6 Prozent. Die Orders ex Transport stiegen um 0,3 Prozent.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, fielen um 0,4 Prozent; im Vormonat war ein Plus von 1,0 Prozent registriert worden.

May 03, 2018 10:13 ET (14:13 GMT)

